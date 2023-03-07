В «Спартаке» высказались о наказании для Промеса по делу в Нидерландах

«Насколько я в курсе, по делу, связанному с наркотиками, обвинений нет вообще. Последняя ситуация, с судом, связанным с нанесением телесных повреждений двоюродному брату, — насколько знаю, прокуратура выдвинула серьезные пожелания в виде ареста как наказания, но думаю, до этого не дойдет. Скорее всего, будет или примирение сторон, или суд вынесет абсолютно адекватное решение, чтобы футболист остался игроком "Спартака"», — передает слова Мележикова «Рейтинг букмекеров».