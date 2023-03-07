«Рома» выпустила шарфы с флагом Украины

Итальянская «Рома» объявила о выпуске специальных клубных шарфов в поддержку Украины, сообщается на официальном сайте клуба. На атрибутике расположены сине-жёлтое сердце, эмблема и надпись «AS ROMA». В последнем матче чемпионата с «Ювентусом» на форме «Ромы» также было изображено сине-жёлтое сердце.

Фото: AS Roma AS Roma

«Рома» создала шарфы и футболки в рамках партнёрства в Агентством ООН по делам беженцев. Средства будут отправлены на Украину.

«Рома» с 47 очками в активе занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Жозе Моуриньо отстаёт от второго места на два балла. Римляне могут вернуться в Лигу чемпионов. Ранее они первыми в истории выиграли Лигу конференций.