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59 минут назад

На новых шарфах «Ромы» изображён флаг Украины

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Итальянская «Рома» объявила о выпуске специальных клубных шарфов в поддержку Украины, сообщается на официальном сайте клуба. На атрибутике расположены сине-жёлтое сердце, эмблема и надпись «AS ROMA». В последнем матче чемпионата с «Ювентусом» на форме «Ромы» также было изображено сине-жёлтое сердце.

«Рома» выпустила шарфы с флагом Украины
Фото: AS RomaAS Roma

«Рома» создала шарфы и футболки в рамках партнёрства в Агентством ООН по делам беженцев. Средства будут отправлены на Украину.

«Рома» с 47 очками в активе занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Жозе Моуриньо отстаёт от второго места на два балла. Римляне могут вернуться в Лигу чемпионов. Ранее они первыми в истории выиграли Лигу конференций.

12 марта в следующем матче чемпионата Италии «Рома» примет «Сассуоло». А соперником команды по 1/8 финала Лиги Европы будет «Реал Сосьедад».

Футбол,Жозе Моуриньо,
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