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22 минуты назад

В Минспорта РФ видят причину низкой посещаемости РПЛ после введения Fan ID в плохой погоде

Спорт день за днем

Министерство спорта РФ провело совещание по вопросам низкой посещаемости 18-го тура РПЛ, первого после введения Fan ID на всех стадионах. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко Против».

В Минспорта РФ считают, что в плохой посещаемости матчей виновата погода, а не Fan ID
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

По данным источника, чиновники ведомства видят причину низкой посещаемости в плохой погоде. При этом внедрение системы Fan ID, по их мнению, идет по плану.

В 18-м туре РПЛ только три матча из восьми собрали больше пяти тысяч зрителей на стадионах: «Зенит» - «Пари Нижний Новгород» (19 705), «Факел» - «Химки» (10 321), «Краснодар» - «Торпедо» (7 965).

В осенней части сезона РПЛ Fan ID действовал на пяти стадионах: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Средняя посещаемость матчей пяти клубов – 3 581 зритель. Средняя посещаемость матчей клубов, на чьих стадионах не введен Fan ID, составляла 12 925 человек.

Футбол,Минспорт России,Торпедо,Зенит,
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