Обвиненный в изнасиловании игрок "ПСЖ" Хакими озвучил свою позицию

Футболист французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими, которому предъявлены обвинения в изнасиловании, уверен в том, что стал жертвой обмана. Об этом сообщает telecinco.es.

По словам лучшего друга спортсмена, когда стало известно о скандале, первыми словами марокканца были слова о том, что "его подставили", и что "он чувствует себя обманутым". Также друг Хакими рассказал, что семья футболиста очень пострадала из-за инцидента.

Напомним, 26 февраля девушка обратилась в полицию, заявив, что спортсмен ее изнасиловал. Она не стала подавать заявление, однако на основании показаний потерпевшей за дело самостоятельно взялась прокуратура. Предполагаемая жертва утверждает, что познакомилась с Хакими в соцсетях. 25 февраля она якобы на такси приехала домой к игроку.

Отмечалось, что такси для нее заказал Хакими. Дома он начал к ней приставать, несмотря на протесты и попытки вырваться. Адвокат Хакими Фанни Колин назвала обвинения в адрес марокканца ложными. "ПСЖ" также поддержал своего игрока и настаивал на его невиновности. Хакими с 2021 года выступает за "ПСЖ". Он также известен по выступлениям за мадридский "Реал", дортмундскую "Боруссию" и миланский "Интер".