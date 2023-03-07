Поле в "Лужниках" признали непригодным для игр

Инспекция РФС-РПЛ признала поле в «Лужниках» непригодным для проведения матча 19-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Уралом», сообщил «РБ Спорт». По итогам проверки выявлено, что в настоящее время поверхность футбольного поля не пригодна для проведения встречи. Лига попросила «Торпедо» определиться с резервным стадионом и оповестить о месте проведения игры до 7 марта. По информации источника, резервным стадионом московского клуба является «Арена Химки».

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14 февраля совместная комиссия РФС и ФНЛ признала поле стадиона «Труд» в Ульяновске пригодным для проведения матча между местной «Волгой» и «Зенитом» в 1/4 финала Кубка России (Путь регионов). За несколько дней до матча появилась информация о возможном переносе игры в другой город из-за качества газона, однако комиссия РФС установила, что газон стадиона «Труд» готов к матчу.

Матч 19-го тура между «Торпедо» и «Уралом» пройдет 11 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.