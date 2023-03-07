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1 час назад

«Они украли миллиарды, находятся вне юрисдикции». Президент «Наполи» — о ФИФА

Чемпионат.comиещё 2

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал ФИФА и обвинил организацию в коррупции.

"Они крали миллиардами". Президент «Наполи» — о ФИФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Почему контракты нужно заключать на пять лет, почему я не могу подписать восьмилетний контракт? Через несколько лет, если игрок меняет агента, а новый ещё не начал работать, он начинает требовать повыше

Вы видели на Netflix сериал FIFA Uncovered? Там показали то, чем занималась ФИФА в последние годы. Они крали миллиардами, а сейчас остаются в Швейцарии, вне любой европейской юрисдикции. Никто не контролирует их, — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

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