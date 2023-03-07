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1 час назад

«Зенит» претендует на 17-летнего нападающего «Коринтианса» Педриньо

Спорт день за днемиещё 2

17-летний нападающий «Коринтианса» Педриньо может продолжить карьеру в «Зените», сообщило издание Goal.

«Зенит» вступил в борьбу за 17-летнего нападающего «Коринтианса»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

На Педриньо претендуют «Аякс», «Боруссия» (Дортмунд), «Ньюкасл», «Брайтон» и ПСВ. Однако петербургский клуб – главный претендент на форварда, т.к. между клубами налажены взаимоотношения.

Так, в зимнее трансферное окно «Зенит» приобрел защитника Роберта Ренана и опорного полузащитника Ду Кейроса. В обмен «Коринтианс» получил 50% прав на нападающего Юри Алберто.

Также в составе петербуржцев на правах аренды выступает нападающий Густаво Мантуан. Права на него принадлежат «Коринтиансу».

В составе «Зенита» сейчас представлены семь бразильцев: Малком, Клаудиньо, Вендел, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Родригао.

Футбол,Роберт Ренан,Дуглас Сантос,
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