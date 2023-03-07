Глава судейства РФС рассказал, когда в РПЛ появятся офсайдные линии

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, что система определения офсайдных линий появится уже в нынешнем сезоне РПЛ.
«Система определения офсайдных линий будет реализованы, когда их признает ФИФА. Идет вопрос сертификации. Как только они будут сертифицированы, мы начнем их использовать. Надеюсь, что они в течение 1-1,5 месяца завершат этот процесс. Вопрос не на нашей стороне. Думаю, в этом сезоне мы их увидим. Но точную дату я назвать не готов», – приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».
Система VAR используется в РПЛ с сезона 2019/20. До лета 2022 года оператором VAR в России была британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd. В апреле 2022 года стало известно, что компания приняла решение покинуть российский рынок.
С сезона 2022/23 новым провайдером VAR стала российская компания Slomo. В отличие от Hawk-Eye Innovations, у нового провайдера нет технологии виртуальных офсайдных линий. Таким образом, у видеоассистентов при возникновении спорной ситуации нет возможности во время игры начертить все нужные линии, с помощью которых раньше подтверждалось положение вне игры. На данный момент судьям VAR рекомендовано вмешиваться только в том случае, если арбитр допустил явную ошибку при определении вне игры.