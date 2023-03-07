Глава судейства РФС рассказал, когда в РПЛ появятся офсайдные линии

«Система определения офсайдных линий будет реализованы, когда их признает ФИФА. Идет вопрос сертификации. Как только они будут сертифицированы, мы начнем их использовать. Надеюсь, что они в течение 1-1,5 месяца завершат этот процесс. Вопрос не на нашей стороне. Думаю, в этом сезоне мы их увидим. Но точную дату я назвать не готов», – приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».