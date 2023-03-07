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1 час назад

Каманцев заявил, что система определения офсайдных линий появится в текущем сезоне РПЛ

Спорт день за днем

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, что система определения офсайдных линий появится уже в нынешнем сезоне РПЛ.

Глава судейства РФС рассказал, когда в РПЛ появятся офсайдные линии
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Система определения офсайдных линий будет реализованы, когда их признает ФИФА. Идет вопрос сертификации. Как только они будут сертифицированы, мы начнем их использовать. Надеюсь, что они в течение 1-1,5 месяца завершат этот процесс. Вопрос не на нашей стороне. Думаю, в этом сезоне мы их увидим. Но точную дату я назвать не готов», – приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

Система VAR используется в РПЛ с сезона 2019/20. До лета 2022 года оператором VAR в России была британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd. В апреле 2022 года стало известно, что компания приняла решение покинуть российский рынок.

С сезона 2022/23 новым провайдером VAR стала российская компания Slomo. В отличие от Hawk-Eye Innovations, у нового провайдера нет технологии виртуальных офсайдных линий. Таким образом, у видеоассистентов при возникновении спорной ситуации нет возможности во время игры начертить все нужные линии, с помощью которых раньше подтверждалось положение вне игры. На данный момент судьям VAR рекомендовано вмешиваться только в том случае, если арбитр допустил явную ошибку при определении вне игры.

Футбол,Павел Каманцев,ФИФА,РФС,
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