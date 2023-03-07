Помощник президента России Левитин заявил, что об отмене Fan ID никто не говорит

Помощник президента России Игорь Левитин заявил «Матч ТВ», что вопрос отмены системы «карта болельщика» сейчас не стоит.

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— Такого вопроса сейчас не стоит, — сказал Левитин «Матч ТВ».

С начала сезона 2022/23 карта болельщика была обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «ПАРИ НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов на Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены клубов премьер лиги подключились к проекту в декабре 2022 года.

В конце февраля министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что карту болельщика оформили 450 тысяч человек.