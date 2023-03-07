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24 минуты назад

Помощник президента России Левитин заявил, что вопрос отмены карты болельщика сейчас не стоит

Матч ТВ

Помощник президента России Игорь Левитин заявил «Матч ТВ», что вопрос отмены системы «карта болельщика» сейчас не стоит.

Помощник президента России Левитин заявил, что об отмене Fan ID никто не говорит
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Такого вопроса сейчас не стоит, — сказал Левитин «Матч ТВ».

С начала сезона 2022/23 карта болельщика была обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «ПАРИ НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов на Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены клубов премьер лиги подключились к проекту в декабре 2022 года.

В конце февраля министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что карту болельщика оформили 450 тысяч человек.

Прямые трансляции матчей РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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