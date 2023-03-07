УЕФА вернет болельщикам деньги за финал ЛЧ в Париже

УЕФА выплатит компенсацию 19 618 болельщикам «Ливерпуля» по итогам финала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба организации.

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В финальном матче турнира 2022 года играли «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Встреча состоялась в Париже. По изначальным планам финал должен был состояться в Санкт-Петербурге, но весной 2022 года УЕФА приняла решение перенести матч во Францию.

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Стартовый свисток в матче прозвучал на 36 минут позже запланированного времени из-за организационных проблем.

Сначала УЕФА и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинили в случившемся фанатов «Ливерпуля»:

«Турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на входе».

«Ливерпуль» защищал фанатов и указал на проблемы со входом на стадион и нарушения правил безопасности.

УЕФА заказал отчет у независимой экспертной комиссии, исходя из которого стало ясно, что главную ответственность за начавшиеся беспорядки несет именно УЕФА.

Сегодня организация сообщила, что выплатит болельщикам «Ливерпуля» компенсацию. Она полагается тем, кто не смог пройти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на стадион. В связи с этим компенсация положена 19 618 болельщикам «Ливерпуля». Для защиты персональных данных болельщиков выплату средств произведет «Ливерпуль» (так как билеты приобретались через клуб), а УЕФА позже компенсирует английскому клубу все потраченные деньги.

Фанаты «Реала» и нейтральные болельщики также могут претендовать на компенсацию, если у них возникли проблемы с проходом на стадион.

По информации британского издания Daily Mail, самые дешевые билеты на финал Лиги чемпионов стоили 70 евро, самые дорогие – 690 евро. Согласно полученным данным, затраты УЕФА на выплаты компенсаций составят около 3,4 млн евро.

Финал «Ливерпуль» – «Реал» завершился минимальной победой испанской команды со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский вингер Винисиус.

В текущем сезоне команды встретились на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч прошел в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Реала» с разгромным счетом 5:2.

Ответная игра пройдет 15 марта в Мадриде. Начало встречи – 23:00 мск.