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1 час назад

Экс-тренер «Спартака» назвал условие вызова Дзюбы в сборную России при Карпине

Матч ТВ

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, при каком условии нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба получит вызов в сборную России, с которой работает Валерий Карпин.

Экс-тренер «Спартака» назвал условие вызова Дзюбы в сборную России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Накануне РФС опубликовал расширенный список на сбор национальной команды, который пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске. В нем на данный момент 41 футболист и нет Дзюбы. В субботнем матче МИР РПЛ форвард «Локомотива» забил три мяча в ворота «Ростова», который возглавляет Карпин.

— Совсем недавно в национальную команду Франции не вызвался Бензема, без него французы стали чемпионами мира, а Карим — один из лучших нападающих на планете. Думаю, что в этой ситуации присутствует личностный вопрос — Дзюба и Карпин не могут решить проблемы между собой, поэтому качество отходит на второй план.

Сомневаюсь, что Дзюба вызовется в сборную при Карпине. Только, если Артём будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и руководство РФС надавит, и Дзюба может получить приглашение в национальную команду, — сказал Чернышов Metaratings.ru.

Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили «Матч ТВ», что РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд 23 марта в Тегеране.

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