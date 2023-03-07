Экс-тренер «Спартака» назвал условие вызова Дзюбы в сборную России

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, при каком условии нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба получит вызов в сборную России, с которой работает Валерий Карпин.
Накануне РФС опубликовал расширенный список на сбор национальной команды, который пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске. В нем на данный момент 41 футболист и нет Дзюбы. В субботнем матче МИР РПЛ форвард «Локомотива» забил три мяча в ворота «Ростова», который возглавляет Карпин.
— Совсем недавно в национальную команду Франции не вызвался Бензема, без него французы стали чемпионами мира, а Карим — один из лучших нападающих на планете. Думаю, что в этой ситуации присутствует личностный вопрос — Дзюба и Карпин не могут решить проблемы между собой, поэтому качество отходит на второй план.
Сомневаюсь, что Дзюба вызовется в сборную при Карпине. Только, если Артём будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и руководство РФС надавит, и Дзюба может получить приглашение в национальную команду, — сказал Чернышов Metaratings.ru.
Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили «Матч ТВ», что РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд 23 марта в Тегеране.