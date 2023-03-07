Экс-тренер «Спартака» назвал условие вызова Дзюбы в сборную России

— Совсем недавно в национальную команду Франции не вызвался Бензема, без него французы стали чемпионами мира, а Карим — один из лучших нападающих на планете. Думаю, что в этой ситуации присутствует личностный вопрос — Дзюба и Карпин не могут решить проблемы между собой, поэтому качество отходит на второй план.



Сомневаюсь, что Дзюба вызовется в сборную при Карпине. Только, если Артём будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и руководство РФС надавит, и Дзюба может получить приглашение в национальную команду, — сказал Чернышов Metaratings.ru.