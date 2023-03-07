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36 минут назад

Уткин резко раскритиковал Ари из-за поддержки Fan ID

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Эксперт считает, что форвард просто не в теме.

Уткин резко раскритиковал Ари из-за поддержки Fan ID
Фото: ChampionatChampionat

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин жёстко раскритиковал экс-форварда сборной России Ари. Ранее бразилец с российским паспортом поддержал введение Fan ID. Он заявил, что хотел бы введения аналогичной системы в Бразилии.

«Я держу пари, что этот упырь никогда не ходил в России на футбол по билету. Как он тогда может судить об этом? Что он себе позволяет! Чистый замполит», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Со второй части сезона для посещения матчей РПЛ на всех стадионах требуется Fan ID. В первой части сезона система работала лишь на части стадионов.

Активные фанаты заявили о бойкоте матчей из-за системы Fan ID. В связи с этим посещаемость матчей в РПЛ резко снизилась.

Футбол,Василий Уткин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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