Тухель может сменить Галтье на посту главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может потерять работу после вылета парижан из Лиги чемпионов. Об этом сообщает Relevo.

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По имеющейся информации, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи собирается обсудить с советом директоров дальнейшую судьбу главного тренера Кристофа Галтье. Накануне французская команда потерпела поражение от «Баварии» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов и покинула турнир.

Отмечается, что фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ» в случае отставки Галтье является немецкий специалист Томас Тухель, который уже работал в Париже.