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1 час назад

Тухель может сменить Галтье на посту главного тренера «ПСЖ»

Betassistиещё 1

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может потерять работу после вылета парижан из Лиги чемпионов. Об этом сообщает Relevo.

Тухель может сменить Галтье на посту главного тренера «ПСЖ»
Фото: BetassistBetassist

По имеющейся информации, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи собирается обсудить с советом директоров дальнейшую судьбу главного тренера Кристофа Галтье. Накануне французская команда потерпела поражение от «Баварии» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов и покинула турнир.

Отмечается, что фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ» в случае отставки Галтье является немецкий специалист Томас Тухель, который уже работал в Париже.

Тухель был уволен в декабре 2020 года из-за разногласий со спортивным директором Леонардо. После ухода из «ПСЖ» немец возглавил «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов спустя полгода после своего назначения. На старте нынешнего сезона тренера уволили из английского клуба, поэтому он до сих пор остаётся без работы.

Футбол,Кристоф Галтье,Томас Тухель,
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