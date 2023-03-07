Ари назвал сильнейшего российского футболиста

«Для меня самый сильный российский футболист, которого я видел, — Роман Широков. Это исполнитель топ-уровня! Он был игроком высокого европейского уровня, по уровню — как Усман Дембеле, такая же техника, дриблинг. По моему мнению, они похожи. Также отмечу братьев Миранчуков — талантливые ребята, у которых большое будущее. А еще мне нравился Газинский», — приводит слова 37-летнего бразильца «РБ Спорт».