Ари назвал сильнейшего российского футболиста

Бывший нападающий «Краснодара» Ари назвал своего экс-одноклубника Романа Широкова самым сильным российским игроком, игру которого он видел вживую.
«Для меня самый сильный российский футболист, которого я видел, — Роман Широков. Это исполнитель топ-уровня! Он был игроком высокого европейского уровня, по уровню — как Усман Дембеле, такая же техника, дриблинг. По моему мнению, они похожи. Также отмечу братьев Миранчуков — талантливые ребята, у которых большое будущее. А еще мне нравился Газинский», — приводит слова 37-летнего бразильца «РБ Спорт».
За свою профессиональную карьеру на клубном уровне Широков провел 311 матчей, забил 66 мячей и отдал 38 результативных передач. Игрок выступал за «Химки», «Зенит», «Спартак» «Краснодар», «Сатурн» «Рубин» и ЦСКА. Полузащитник три раза выигрывал чемпионат и дважды становился обладателем Суперкубка России. В 2008 году в составе «Зенита» хавбек завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.
За сборную России Широков провел 57 матчей, забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.