Гладилин: Дзюба — вчерашний день российского футбола

«Карпин не добавил Дзюбу в расширенный список сборной — это правильное решение. Артём уже завершает карьеру. То, что он забил в одной игре три мяча — это хороший результат для него и для команды, которая борется за вылет. Дзюба как футболист сборной и Карпину не нужен, потому что он тактический игрок — под него нужно строить игру. Карпин знает, что для того, чтобы Дзюба играл, надо полностью строить игру команды на него. А он этого делать не будет. И ни один тренер в хорошей команде этого делать не станет.