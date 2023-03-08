Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту

Роман Широков высказался о возможной отмене Fan ID

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможной отмене Fan ID, который необходим для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

Роман Широков высказался о возможной отмене Fan ID
© чемпионат.сом

«Если отмена приведёт к тому, что зрители вернутся на трибуны, то инициатива правильная. Только зачем тогда был весь сыр-бор из-за этого Fan ID? Для меня непонятно. Если поможет возвращению болельщиков на трибуны и никак не будет связано с тем, что безопасность как-то пострадает, на что в основном сетовали, то такую инициативу нужно приветствовать.

Насколько я помню, Светлана Журова сказала, что могут отменить Fan ID, при этом не отменяя сам закон. Если таким образом разрешится, что все только будут только в плюсе, то я поддерживаю.

Безопасность всё-таки и так контролируется: камеры везде есть. Если есть какие-то правонарушения, то их можно вычислять. Лучше тогда поставить работу на усовершенствование этих камер, которые иногда почему-то неожиданно отключаются. Наверное, можно обойтись и без Fan ID», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий