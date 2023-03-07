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1 час назад

Бывший тренер «Локомотива» Билич уволен из «Уотфорда»

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич уволен с поста наставника «Уотфорда». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Бывший тренер «Локомотива» Билич уволен из «Уотфорда»
Фото:  МЫСЯКИН АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» МЫСЯКИН АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

54-летний Билич работает тренером с 2001 года. Его первой командой был «Хайдук», после он тренировал молодёжную сборную Хорватии, а с 2006-го по 2012-й — первую сборную Хорватии. Весь следующий сезон Билич был главным тренером московского «Локомотива».

После этого специалист был главным тренером «Бешикташа», «Вест Хэма», «Аль-Иттихада» и «Вест Бромвича». С января 2021-го по январь 2022 года Билич тренировал китайский клуб «Бейцзин Гоань».

«Уотфорд» набрал 51 очко в 35 матчах английского Чемпионшипа и занимает в турнирной таблице девятое место. Клуб одержал только одну победу в последних восьми матчах Чемпионшипа.

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