«Челси» и «Боруссия» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.Встреча пройдет во вторник, 7 марта, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Челси»: Кепа, Чилуэл, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Фофана, Фернандес, Ковачич, Жоау Феликс, Стерлинг, Хавертц.
«Боруссия»: Майер, Шлоттербек, Зюле, Геррейру, Вольф, Озджан, Джан, Беллингем, Ройс, Брандт, Аллер.
Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», начало трансляции — в 22:45. Также за ходом игры можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.