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1 час назад

«Челси» и «Боруссия» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.Встреча пройдет во вторник, 7 марта, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Челси» и «Боруссия» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Фото: firo Sportphoto / Ralf ibing / augenklick / firo Sportphoto / Global Look Pressfiro Sportphoto / Ralf ibing / augenklick / firo Sportphoto / Global Look Press

«Челси»: Кепа, Чилуэл, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Фофана, Фернандес, Ковачич, Жоау Феликс, Стерлинг, Хавертц.

«Боруссия»: Майер, Шлоттербек, Зюле, Геррейру, Вольф, Озджан, Джан, Беллингем, Ройс, Брандт, Аллер.

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», начало трансляции — в 22:45. Также за ходом игры можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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