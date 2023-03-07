«Челси» и «Боруссия» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.Встреча пройдет во вторник, 7 марта, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», начало трансляции — в 22:45. Также за ходом игры можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.