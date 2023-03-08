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1 час назад

Терзич: «Челси» заслужил пройти дальше

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. По итогам двухматчевого противостояния она уступила «Челси». Первую встречу немцы выиграли 1:0, но накануне проиграли 0:2. Голы на счету Рахима Стерлинга и Кая Хаверца.

Терзич: «Челси» заслужил пройти дальше
Фото: The New York TimesThe New York Times

«С этим результатом трудно смириться, мы очень разочарованы. Это были две крайне напряженные игры.

Нужно сказать, что «Челси» заслужил того, чтобы пройти дальше, учитывая ход двух матчей. Но мы бы тоже заслужили проход, так как это были две очень равные игры», – цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

Вместе с «Челси» в четвертьфинал Лиги чемпионов прошла «Бенфика», которая оказалась сильнее «Брюгге».

Сегодня, 8 марта, определятся ещё два четвертьфиналиста. «Бавария» примет «ПСЖ», а «Тоттенэм» сыграет с «Миланом».

Футбол,Рахим Стерлинг,УЕФА,
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