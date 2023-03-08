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1 час назад

Сергей Карасёв рассказал, что забыл взять карточки на матч чемпионата России

Чемпионат.comиещё 1

Арбитр Сергей Карасёв рассказал, как однажды забыл взять карточки на матч Российской Премьер-Лиги.

Карасёв рассказал, как забыл взять карточки на матч чемпионата России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я забыл карточки как-то раз. Матч «Динамо» – «Анжи». В Химках играли. Я всегда ношу два комплекта карточек. Так всегда учили. Спереди в кармане лежат рабочие карточки, а сзади в шортах – запасные. Я их никогда не вытаскивал, сколько судил. В этом просто не возникало потребности. А тут я не положил карточки. Мне нужно удалить игрока, я – в карман, а карточек нет. Я – в другой карман, а там тоже нет. У меня паника.

Я сказал резервному. Он уже был готов нести мне на поле. Это было бы смешно и вообще странно. А у меня холодный пот, футболисты вокруг собрались. Стою и думаю, как быть. А потом вспомнил, что у меня есть запасные в заднем кармане. Я про них абсолютно забыл, потому что никогда не приходилось ими пользоваться. В результате нормально удалил игрока. Вот поэтому судьям и говорят, что нужно два свистка и вообще всего по два комплекта», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:

Футбол,Григорий Телингатер,Сергей Карасев,Динамо,
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