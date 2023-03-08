Карасёв рассказал, как забыл взять карточки на матч чемпионата России

Я сказал резервному. Он уже был готов нести мне на поле. Это было бы смешно и вообще странно. А у меня холодный пот, футболисты вокруг собрались. Стою и думаю, как быть. А потом вспомнил, что у меня есть запасные в заднем кармане. Я про них абсолютно забыл, потому что никогда не приходилось ими пользоваться. В результате нормально удалил игрока. Вот поэтому судьям и говорят, что нужно два свистка и вообще всего по два комплекта», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.