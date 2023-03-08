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57 минут назад

Экс-капитана сборной Сирии пожизненно отстранили за нападение на судью

Lenta.ru

Сирийская футбольная ассоциация пожизненно отстранила бывшего капитана национальной сборной Ахмада Аль-Салеха за нападение на судью. Об этом сообщает BBC.

Экс-капитана сборной Сирии пожизненно отстранили за нападение на судью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

3 марта Аль-Салех, выступавший в составе клуба «Аль-Джаиш», получил красную карточку во время матча чемпионата Сирии против «Аль-Ватбы». После этого спортсмен набросился на удалившего его арбитра с оскорблениями, плюнул в него и ударил ногой.

Аль-Салех выступал в составе сборной Сирии с 2008 года, он сыграл в 56 встречах и забил два мяча. В «Аль-Джаише» 32-летний защитник суммарно провел семь лет, дважды уходя в другие сирийские команды.

8 сентября прошлого года сообщалось, что футболисты дагестанского любительского клуба «Дербент» напали на судью после матча третьего дивизиона чемпионата России против «Астрахани». Инцидент спровоцировало решение арбитра удалить одного из футболистов «Дербента» в концовке встречи. Победу с минимальным счетом одержала «Астрахань».

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