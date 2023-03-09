"Бавария" обыграла "ПСЖ" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между "Баварией" и "Пари Сен-Жермен". Встреча, прошедшая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, закончилась победой немецкой команды со счетом 2:0.

Фото: Matthias Koch/IMAGO/Global Look Press Matthias Koch/IMAGO/Global Look Press

Отметим, что первая игра завершилась победой "Баварии" с минимальным счетом. На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество "Баварии" удвоил Серж Гнабри. Таким образом, "Бавария" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.