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59 минут назад

"Бавария" обыграла "ПСЖ" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Газета.Ruиещё 12

Завершился ответный матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между "Баварией" и "Пари Сен-Жермен". Встреча, прошедшая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, закончилась победой немецкой команды со счетом 2:0.

«Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Фото: Matthias Koch/IMAGO/Global Look PressMatthias Koch/IMAGO/Global Look Press

Отметим, что первая игра завершилась победой "Баварии" с минимальным счетом. На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество "Баварии" удвоил Серж Гнабри. Таким образом, "Бавария" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой выразил уверенность в том, что "Пари Сен-Жермен" не отдаст без сопротивления "Баварии" путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Футбол,Серж Гнабри,Александр Мостовой,СБОРНАЯ РОССИИ,
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