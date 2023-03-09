Каррагер: "Рад, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов"

«Сейчас я рад, что «ПСЖ» вылетел. Это не команда, это просто какой-то беспорядок. Пять лет из семи они проигрывают в 1/8 финала Ли

Париж потратил больше денег, чем кто-либо, получили лучших футболистов в мире. А итог… Это просто великолепно, потому что показывает, как важно быть командой. Мы любим отдельных футболистов в «ПСЖ», но это не команда. Ну а Килиан Мбаппе должен как можно скорее покинуть клуб», — приводит слова Каррагера CBS Sports Golazo.