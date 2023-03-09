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1 час назад

Каррагер: рад, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов

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Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на вылет «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов.

Каррагер: "Рад, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас я рад, что «ПСЖ» вылетел. Это не команда, это просто какой-то беспорядок. Пять лет из семи они проигрывают в 1/8 финала Ли

Париж потратил больше денег, чем кто-либо, получили лучших футболистов в мире. А итог… Это просто великолепно, потому что показывает, как важно быть командой. Мы любим отдельных футболистов в «ПСЖ», но это не команда. Ну а Килиан Мбаппе должен как можно скорее покинуть клуб», — приводит слова Каррагера CBS Sports Golazo.

Накануне, 8 марта, парижане в Мюнхене в ответном матче 1/8 финала турнира со счётом 0:2 уступили «Баварии». В первой встрече, состоявшейся 14 февраля в Париже, «Бавария» также добилась победы (1:0). Поэтому мюнхенцы продолжают свой поход за трофеем, а «ПСЖ» будет вынужден сконцентрироваться на внутреннем чемпионате.

Футбол,Джейми Каррагер,
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