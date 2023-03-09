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1 час назад

Мбаппе высказался о своем будущем в "ПСЖ" после вылета команды из ЛЧ

Газета.Ruиещё 5

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в парижском клубе после вылета команды из Лиги чемпионов. Его слова передает RMC Sport.

Мбаппе высказался о своем будущем в "ПСЖ" после вылета команды из ЛЧ
Фото: Dylan Martinez/ReutersDylan Martinez/Reuters

"Думаю ли я о своем будущем? Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, — это победа в чемпионате. А потом посмотрим", — сказал Мбаппе.

"ПСЖ" проиграл "Баварии" в 1/8 финала по сумме двух матчей. В первом матче немецкая команда забила один безответный мяч, а в ответной игре "Бавария" победила со счетом 2:0. На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество "Баварии" удвоил Серж Гнабри.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не может забить в ворота "Баварии" с 2015 года.

Футбол,Серж Гнабри,Лионель Месси,
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