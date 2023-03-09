Форвард «Баварии» Мюллер сравнил игру против Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о соперничестве с форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси в Лиге чемпионов.

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Вчера, 8 марта, немецкий клуб обыграл «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал ЛЧ.

«Игры против Меccи вcегда cкладываютcя очень хорошо для наc на вcех уровнях c точки зрения результатов. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времен «Реала».

C огромным уважением отношуcь к Меccи за то, как он играл на чемпионате мира. Он тащил на cебе команду.

Играть в таком клубе, как «ПСЖ», нелегко. Вам сложно добиться действительно хорошего командного баланса, но индивидуальности помогают выигрывать множество матчей», – приводит слова Мюллера журналист Георг Хольцнер в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Месси не может забить в ворота «Баварии» с 2015 года.