Президент «Баварии» высказался о возможной победе в ЛЧ

«Я всегда говорил, что у нас отличная команда, способная проявить себя в еврокубках. Думаю, у нас есть все шансы на победу. Нужно немного удачи, но я не вижу никого, кто был бы сильнее нас», – приводит слова Хайнера в соцсетях журналист Мартин Фолькмар.