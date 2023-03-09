Где сыграют футбольные команды России и Ирака

Товарищеский матч сборной России по футболу с командой Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Спорт-Экспресс».

Ориентировочное время начала матча - 18:00 или 19:00 по московскому времени. При этом изначально планировалось, что встреча пройдет в Сочи.

А 23 марта сборная России проведет товарищеский матч в Тегеране против команды Ирана.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине сборная России и российские клубы отстранили от международных матчей. С тех пор российская команда провела лишь ряд официальных товарищеских встреч — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).