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32 минуты назад

Стало известно, где сыграют футбольные команды России и Ирака

Алиса Селезнёва

Товарищеский матч сборной России по футболу с командой Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Спорт-Экспресс».

Где сыграют футбольные команды России и Ирака
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ориентировочное время начала матча - 18:00 или 19:00 по московскому времени. При этом изначально планировалось, что встреча пройдет в Сочи.

А 23 марта сборная России проведет товарищеский матч в Тегеране против команды Ирана.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине сборная России и российские клубы отстранили от международных матчей. С тех пор российская команда провела лишь ряд официальных товарищеских встреч — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

В январе Украинская ассоциация футбола потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить товарищеские матчи европейских команд с российскими клубами на зимних сборах в Турции.

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