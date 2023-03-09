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22 минуты назад

Мбаппе отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

Lenta.ru

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиан Мбаппе отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов. Его слова приводит France24.

Мбаппе отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Футболист оценил проигрыш клуба немецкой «Баварии» в 1/8 финала фразой «это наш максимум, это правда».

«Чего не хватило ПСЖ? Не так много. У них отличный состав, собранный для победы в Лиге чемпионов», — заявил Мбаппе.

8 марта прошел ответный матч между ПСЖ и «Баварией», который завершился победой последней со счетом 2:0. Первая встреча команд также закончилась в пользу немецкого клуба — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Бавария» оказалась сильнее ПСЖ (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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