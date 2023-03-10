«ПСЖ» намерен пригласить Зидана на пост главного тренера клуба

«ПСЖ» вернулась к идее приглашения Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.
Как сообщает Marca, руководство парижан после вылета команды из Лиги чемпионов наметило реконструкцию в клубе. Источник сообщает, что новый проект будет строиться вокруг Килиана Мбаппе, а также будет гораздо сильнее привержен на развитие молодых футболистов.
В «ПСЖ» сомневается по поводу дальнейшего сотрудничества с главным тренером Кристофом Галтье. В руководстве французского гранда крайне заинтересованы в приглашении Зидана, и именно он является основным кандидатом на должность главного тренера «ПСЖ», если клуб покинет его нынешний наставник Кристоф Галтье .
В конце 2022 года сообщалось, что Зидан является основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции, однако после успешного выступления французов на ЧМ-2022 в Катаре, где они завоевали серебряные медали, контракт с «трёхцветными» продлил Дидье Дешам.