«ПСЖ» намерен пригласить Зидана на пост главного тренера клуба

«ПСЖ» вернулась к идее приглашения Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

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Как сообщает Marca, руководство парижан после вылета команды из Лиги чемпионов наметило реконструкцию в клубе. Источник сообщает, что новый проект будет строиться вокруг Килиана Мбаппе, а также будет гораздо сильнее привержен на развитие молодых футболистов.

В «ПСЖ» сомневается по поводу дальнейшего сотрудничества с главным тренером Кристофом Галтье. В руководстве французского гранда крайне заинтересованы в приглашении Зидана, и именно он является основным кандидатом на должность главного тренера «ПСЖ», если клуб покинет его нынешний наставник Кристоф Галтье .