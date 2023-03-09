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1 час назад

Источник: матч между сборными России и Ирака состоится в Санкт-Петербурге

Чемпионат.com

Пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад сообщил, что товарищеская игра с национальной командой России состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Источник: матч между сборными России и Ирака состоится в Санкт-Петербурге
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Мы давно хотели сыграть с вашей национальной командой, поэтому не видим никаких проблем провести матч на территории России», — приводит слова Имада Sport24.

Ранее сообщалось, что встреча между Россией и Ираком может состояться в Сочи. Команда Валерия Карпина также сыграет в марте с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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