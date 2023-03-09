Матч России и Ирана может пройти без зрителей

«На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдёт без зрителей, но официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется и игра пройдёт со зрителями. Скажем одно: на этот товарищеский матч нет продажи билетов, но, возможно, в будущем что-то изменится», — цитирует пресс-службу сборной Ирана Sport24.