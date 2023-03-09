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1 час назад

Источник: матч России и Ирана в Тегеране с большой вероятностью пройдёт без зрителей

Чемпионат.com

Федерация футбола Ирана сообщила, что товарищеский матч между сборными Ирана и России с большой долей вероятности пройдёт без зрителей.

Матч России и Ирана может пройти без зрителей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдёт без зрителей, но официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется и игра пройдёт со зрителями. Скажем одно: на этот товарищеский матч нет продажи билетов, но, возможно, в будущем что-то изменится», — цитирует пресс-службу сборной Ирана Sport24.

Стало известно, где сыграют футбольные команды России и Ирака

Товарищеская встреча между Ираном и Россией пройдёт 23 марта в Тегеране на стадионе «Азади». Напомним, в 2022 году сборная России приняла участие в трёх товарищеских матчах. Россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а встречи с Таджикистаном и Узбекистаном завершились нулевыми ничьими.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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