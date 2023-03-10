Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
26 минут назад

Le Parisien: «ПСЖ» уволит главного тренера Галтье только в случае провала в Лиге 1

Чемпионат.comиещё 6

Руководство французского «ПСЖ» пойдёт на увольнение главного тренера команды Кристофа Галтье только в случае провала в чемпионате Франции. Об этом сообщает издание Le Parisien.

«ПСЖ» уволит главного тренера Галтье в случае провала в Лиге 1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, Галтье останется на своём посту после вылета от мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» уволит французского специалиста, только если команда не сможет завоевать золотые медали Лиги 1 в текущем сезоне. В таком случае парижане расстанутся и с футбольным советником Луишем Кампушем.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 после 26 сыгранных матчей, набрав в них 63 очка и опережая идущий вторым «Марсель» на восемь очков. Кристоф Галтье возглавил парижскую команду только перед началом текущего сезона.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий