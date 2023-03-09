Мусиала установил рекорд «Баварии» по обводкам в матче плей-офф ЛЧ

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала совершил восемь удачных обводок в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0). Мюнхенцы прошли в четвертьфинал, победив по сумме двух матчей — 3:0.

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Как сообщает Opta Sport, ни одному игроку мюнхенского клуба не удавалось сделать больше успешных обводок в одном матче стадии плей-офф Лиги чемпионов с момента начала подсчёта статистики (статистика ведётся с сезона-2003/2004).

Для «Баварии» этот выход в четвертьфинал Лиги чемпионов стал уже 21-м, что является рекордом за всю историю турнира.