Артета отреагировал на информацию об интересе «Реала» к нему

«Тренеры или игроки не могут контролировать написанное в прессе. Я могу сказать, что полностью сосредоточен на том, что делаю в «Арсенале», и чрезвычайно горжусь и благодарен за то, что делаю в этом футбольном клубе. Вот и всё», — приводит слова Артеты Goal.