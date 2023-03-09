Анри дал совет Мбаппе по уходу из "ПСЖ"

Я скажу вам, почему ушел из «Арсенала». Я люблю соревноваться больше, чем что-либо еще в мире. Я любил «Арсенал», но соревноваться я любил больше. Так что если ты любишь соревноваться, Килиан, то ты должен идти и соревноваться», — передает слова Анри CBSSports.