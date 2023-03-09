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1 час назад

Анри дал совет Мбаппе по уходу из "ПСЖ"

Газета.Ruиещё 1

Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри считает, что «Пари Сен-Жермен» необходимо вновь сделать ставку на молодых игроков.

Анри дал совет Мбаппе по уходу из "ПСЖ"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если проект будет таким, то фанаты посмотрят и скажут, что это очень интересно. Возможно, это способ сохранить Килиана, хотя и не считаю, что это поможет. Думаю, теперь «ПСЖ» будет сложно сохранить Килиана, хоть он и остался.

Я скажу вам, почему ушел из «Арсенала». Я люблю соревноваться больше, чем что-либо еще в мире. Я любил «Арсенал», но соревноваться я любил больше. Так что если ты любишь соревноваться, Килиан, то ты должен идти и соревноваться», — передает слова Анри CBSSports.

Вчера «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Баварии» со счетом 0:2. Французы завершают свое выступление на турнире на этой стадии второй сезон подряд.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 22 матчах, забив 18 мячей и трижды отметившись результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получит 100 млн евро, если не уйдет из «ПСЖ» летом.

Футбол,Тьерри Анри,Реал,
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