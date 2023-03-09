Канчельскис: "Пиняеву надо бежать в Европу и пробовать свои силы там"

«Пиняев, конечно, талант. Видно, что на поле он соображает чуть быстрее остальных. Не скажу, что это прямо звезда поколения, но задатки для хорошего будущего в нём есть. Главное — не пересидеть в Российской Премьер-Лиге. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там.