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1 час назад

Канчельскис: Пиняеву надо бежать в Европу и пробовать свои силы там

Чемпионат.com

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву стоит попробовать свои силы в европейских чемпионатах.

Канчельскис: "Пиняеву надо бежать в Европу и пробовать свои силы там"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Пиняев, конечно, талант. Видно, что на поле он соображает чуть быстрее остальных. Не скажу, что это прямо звезда поколения, но задатки для хорошего будущего в нём есть. Главное — не пересидеть в Российской Премьер-Лиге. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там.

Интерес «Манчестер Юнайтед»? Думаю, это уже в прошлом. В Англию сейчас не позовут, но есть и другие хорошие чемпионаты. Но все эти слухи не имеют ничего конкретного. Нужно реальное предложение на бумаге», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт»

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