Футболист из Украины рассказал о драке с российским туристом

Нападающий футбольного клуба «Шахтёр» и сборной Украины по футболу Даниил Сикан поделилися подробностями драки с туристом из России, которая произошла с ним в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Драка произошла в феврале. По словам Сикана, в отеле спортсмен общался с сотрудником футбольного клуба Романом Терновым, после чего услышал крики на русском языке. Терновой узнал мужчину:

«Это тот русский чувак. Я отсел, потому что была бы драка», – передаёт словам Тернового Сикан.

После этого мужчина заметил спортсменов и прокричал им «"Спартак" – чемпион, Россия – forever». Как признался Сикан, после этих слов он подошёл к туристу и между ними завязалась словесная перепалка. В итоге спортсмен «дал оплеуху» мужчине.

«Он упал на плитку, попытался подняться, но у него не получилось», – рассказал он.

Отметим, что после драки россиянин был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.