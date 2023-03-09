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1 час назад

Футболист из Украины рассказал о драке с российским туристом

Елена Прошина

Нападающий футбольного клуба «Шахтёр» и сборной Украины по футболу Даниил Сикан поделилися подробностями драки с туристом из России, которая произошла с ним в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Футболист из Украины рассказал о драке с российским туристом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Драка произошла в феврале. По словам Сикана, в отеле спортсмен общался с сотрудником футбольного клуба Романом Терновым, после чего услышал крики на русском языке. Терновой узнал мужчину:

«Это тот русский чувак. Я отсел, потому что была бы драка», – передаёт словам Тернового Сикан.

После этого мужчина заметил спортсменов и прокричал им «"Спартак" – чемпион, Россия – forever». Как признался Сикан, после этих слов он подошёл к туристу и между ними завязалась словесная перепалка. В итоге спортсмен «дал оплеуху» мужчине.

«Он упал на плитку, попытался подняться, но у него не получилось», – рассказал он.

Отметим, что после драки россиянин был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Ранее в другом турецком отеле произошла ещё одна драка между футболистами из Украины и России. Конфликт произошёл между игрокам российского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная».

Футбол,Даниил Сикан,Спартак,
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