У футболиста "Амкала" диагностировали рак крови

Футболист клуба медийной лиги "Амкал" Никита Куриленко рассказал, что ему поставили диагноз рак крови.

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Об этом Куриленко написал в своем Telegram канале. Блогер и футболист рассказал почему третий день он не выкладывает новые видео и не участвует в стримах.

"Седьмого числа меня госпитализировали. Окончательный диагноз дали сегодня после пункции - острый миелоидный лейкоз. Говоря простым языком, рак крови. Благо, удалось вовремя обнаружить, и в наши дни вся эта история лечится. Особенно в моем возрасте", - написал он.

Куриленко добавил, что у него есть силы и время, чтобы справиться с болезнью. И другого варианта кроме выздоровления он не рассматривает.