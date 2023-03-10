"МЮ" разгромил "Бетис" в плей-офф Лиги Европы

"Красные дьяволы" пережили непростые несколько дней. "Юнайтед" оказался под шквалом критики после унизительного поражения от "Ливерпуля" (0:7) в национальном первенстве. Игра с "Бетисом" в этом смысле была неплохой возможностью хоть как-то реабилитироваться за фиаско на "Энфилде". И подопечные Эрика тен Хага этим шансом воспользовались.