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23 минуты назад

"МЮ" разгромил "Бетис" в плей-офф Лиги Европы

Российская Газета

Английский "Манчестер Юнайтед" добился крупной победы над "Бетисом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - 4:1.

"МЮ" разгромил "Бетис" в плей-офф Лиги Европы
Фото: DARREN STAPLES / AFPDARREN STAPLES / AFP

"Красные дьяволы" пережили непростые несколько дней. "Юнайтед" оказался под шквалом критики после унизительного поражения от "Ливерпуля" (0:7) в национальном первенстве. Игра с "Бетисом" в этом смысле была неплохой возможностью хоть как-то реабилитироваться за фиаско на "Энфилде". И подопечные Эрика тен Хага этим шансом воспользовались.

До перерыва команды обменялись голами: на точный удар Маркуса Рэшфорда гости ответили мячом Айозе Переса. А вот во второй половине забивали только футболисты "Юнайтед": Антони, Бруну Фернандеш и Ваут Вегорст. Как итог - 4:1.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: "Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 2:2, "Унион" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) - 3:3, "Севилья" (Испания) - "Фенербахче" (Турция) - 2:0, "Байер" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:0, "Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 2:0, "Ювентус" (Италия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:0, "Шахтер" (Украина) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 1:1. Ответные матчи этой стадии пройдут через неделю.

Футбол,Маркус Рэшфорд,Манчестер Юнайтед,
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