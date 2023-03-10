Журналист сообщил о невозможности возвращения Месси в бывший клуб

Испанский журналист Гильем Балаге заявил о невозможности возвращения Лионеля Месси в «Ньюэллс Олд Бойз» этим летом.
«Переход в «Ньюэллс Олд Бойз» этим летом невозможен, вопреки слухам. Он хочет оставаться в элитном футболе. Он не думал о переходе в «Ньюэллс» этим летом, шансов на то, что это случится в следующем сезоне, нет.
Окружение Месси настаивает на том, что из МЛС официальных предложений не поступало, но источники в «Интер» Майами уверены в том, что клуб выложил перед Месси все карты и теперь ждет его решения», — приводит слова журналиста «Би-Би-Си».
Месси играл за «Ньюэллс Олд Бойз» с 1994 по 2000 год до переезда с семьей в Испанию.
В августе 2021 года аргентинец перебрался в «Пари Сен-Жермен». После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
Всего в текущем сезоне на счету Месси 12 забитых мячей и 13 результативных передач в 21 матче чемпионата Франции. Еще 4+4 у аргентинца в шести матчах Лиги чемпионов.
В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей и сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.
Ранее Жером Ротен обвинил Месси в том, что аргентинец исчезает в важных матчах.