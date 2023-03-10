Журналист сообщил о невозможности возвращения Месси в бывший клуб

«Переход в «Ньюэллс Олд Бойз» этим летом невозможен, вопреки слухам. Он хочет оставаться в элитном футболе. Он не думал о переходе в «Ньюэллс» этим летом, шансов на то, что это случится в следующем сезоне, нет.



Окружение Месси настаивает на том, что из МЛС официальных предложений не поступало, но источники в «Интер» Майами уверены в том, что клуб выложил перед Месси все карты и теперь ждет его решения», — приводит слова журналиста «Би-Би-Си».