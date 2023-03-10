Экс-агент игрока "Локомотива" Игнатьева: на его папочке была подпись "Профессиональный предатель"

«Скажу вещь, которую никогда никому еще не говорил. На его папочке была подпись «Профессиональный предатель». По его человеческим качествам всегда были вопросы, но до определенного момента уровень футбольного таланта перевешивал, да и мы верили, что наши любовь, тепло и отношение смогут его изменить», — передает слова Ткаченко Sports.