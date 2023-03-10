Экс-агент игрока "Локомотива" Игнатьева: на его папочке была подпись "Профессиональный предатель"

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко высказался о расставании с нападающим «Локомотива» Иваном Игнатьевым. Футболист стал сотрудничать с Аланом Агузаровым.
«Скажу вещь, которую никогда никому еще не говорил. На его папочке была подпись «Профессиональный предатель». По его человеческим качествам всегда были вопросы, но до определенного момента уровень футбольного таланта перевешивал, да и мы верили, что наши любовь, тепло и отношение смогут его изменить», — передает слова Ткаченко Sports.
Игнатьев с 2022 года играет за «Локомотив». В текущем сезоне нападающий провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 13 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Стоит отметить, что россиянин три из четырех голов забил в одном матче с «Оренбургом».
Форвард перешел в столичный клуб из «Рубина». До этого он выступал за «Краснодар» и становился лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2017/18.
На его счету девять матчей за молодежную сборную России.