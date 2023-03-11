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2 часа назад

Футболистов "Зенита" Малкома и Клаудиньо могут призвать в армию до 27 лет

Газета.Ruиещё 1

Бразильских футболистов петербургского "Зенита" Малкома и Клаудиньо могут призвать в российскую армию до достижения ими 27-летия. Об этом рассказал ведущий юрист компании "Антипризыв" Артем Мугунянц.

Футболистов "Зенита" могут призвать в армию до 27 лет
Фото: ТАССТАСС

Напомним, 24 февраля бразильцы получили российские паспорта.

"Как только они получат паспорт, они должны сделать регистрацию – временную или постоянную. После этого нужно прийти в военкомат по месту регистрации и написать заявление о постановке на воинский учет. Поcле этого военкомат проведет медкомиccию, определит категорию годноcти, а потом пришлет повеcтку на призывную комиccию. Дальше их могут призвать на cрочную cлужбу и отправить в войcка.

До 27 лет такое возможно. По закону футболисты должны явиться в военкомат в течение двух недель после получения гражданства. Это делается лично, потому что работодатель не пройдет за вас медкомиссию и призывную комиссию", – приводит слова юриста Sports.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 18 встречах, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать семь результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил три мяча и сделал шесть ассистов в 14 матчах.

Ранее Малком сообщил варианты того, как его можно называть после получения гражданства России.

Футбол,Зенит,
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