Футболистов "Зенита" могут призвать в армию до 27 лет

Бразильских футболистов петербургского "Зенита" Малкома и Клаудиньо могут призвать в российскую армию до достижения ими 27-летия. Об этом рассказал ведущий юрист компании "Антипризыв" Артем Мугунянц.
Напомним, 24 февраля бразильцы получили российские паспорта.
"Как только они получат паспорт, они должны сделать регистрацию – временную или постоянную. После этого нужно прийти в военкомат по месту регистрации и написать заявление о постановке на воинский учет. Поcле этого военкомат проведет медкомиccию, определит категорию годноcти, а потом пришлет повеcтку на призывную комиccию. Дальше их могут призвать на cрочную cлужбу и отправить в войcка.
До 27 лет такое возможно. По закону футболисты должны явиться в военкомат в течение двух недель после получения гражданства. Это делается лично, потому что работодатель не пройдет за вас медкомиссию и призывную комиссию", – приводит слова юриста Sports.ru.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 18 встречах, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать семь результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил три мяча и сделал шесть ассистов в 14 матчах.
Ранее Малком сообщил варианты того, как его можно называть после получения гражданства России.