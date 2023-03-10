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40 минут назад

«Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского» — Сычев

Матч ТВ

Нынешний состав «Спартака» — самый сильный со времен чемпионского, заявил Sport24 бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.

Сычев: «Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

«Красно белые» занимают 2 е место в таблице чемпионата России и вышли в полуфинал пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

— Давай немного про «Спартак». Команда в этом сезоне смотрится круто.

— Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. «Красно белая» торсида может быть довольна.

— Промес не был на зимних сборах «Спартака», но вышел в старте во втором матче с «Локо» и разорвал.

— По одной двум играм вряд ли можно судить. На матч можно выйти на эмоциях, пробежать, забить. А что будет дальше по сезону — никто не знает.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 10 марта в прямом эфире на МАТЧ ПРЕМЬЕР следите за встречей «Сочи» — «Оренбург». Начало в 18:55. 11 марта в прямом эфире «Матч ТВ» смотрите игры «Торпедо» — «Урал» (с 13:30 мск) и «Спартак» — «Факел» (с 16:00).

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