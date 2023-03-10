Сычев: «Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского»

Нынешний состав «Спартака» — самый сильный со времен чемпионского, заявил Sport24 бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.

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«Красно белые» занимают 2 е место в таблице чемпионата России и вышли в полуфинал пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

— Давай немного про «Спартак». Команда в этом сезоне смотрится круто.

— Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. «Красно белая» торсида может быть довольна.

— Промес не был на зимних сборах «Спартака», но вышел в старте во втором матче с «Локо» и разорвал.

— По одной двум играм вряд ли можно судить. На матч можно выйти на эмоциях, пробежать, забить. А что будет дальше по сезону — никто не знает.