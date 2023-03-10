Делегация РФС во главе с Дюковым примет участие в Конгрессе ФИФА в Руанде

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, а также генсек Максим Митрофанов и вице президент РФС Александр Алаев примут участие в очередном Конгрессе ФИФА в марте, сообщил «Матч ТВ» почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
73 й Конгресс ФИФА пройдет в столице Руанды Кигали 16 марта. Главным событием заседания станут выборы президента организации, на пост которого претендует единственный кандидат — действующий глава ФИФА Джанни Инфантино.
— Дюков, и Алаев с Митрофановым там будут, мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС, — сказал Колосков корреспонденту «Матч ТВ».