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1 час назад

Делегация РФС во главе с Дюковым примет участие в Конгрессе ФИФА в Руанде

Матч ТВ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, а также генсек Максим Митрофанов и вице президент РФС Александр Алаев примут участие в очередном Конгрессе ФИФА в марте, сообщил «Матч ТВ» почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Делегация РФС во главе с Дюковым примет участие в Конгрессе ФИФА в Руанде
Фото: Матч ТВМатч ТВ

73 й Конгресс ФИФА пройдет в столице Руанды Кигали 16 марта. Главным событием заседания станут выборы президента организации, на пост которого претендует единственный кандидат — действующий глава ФИФА Джанни Инфантино.

— Дюков, и Алаев с Митрофановым там будут, мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС, — сказал Колосков корреспонденту «Матч ТВ».

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