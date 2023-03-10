Главный тренер "Химок" едва не подрался со своими футболистами

У главного тренера «Химок» Спартака Гогниева возник серьезный конфликт с игроками команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, сообщает «Чемпионат».

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По информации источника, инцидент произошел в четверг, 9 марта, на базе подмосковного клуба. Уже ранее отстраненные от тренировок с основой Гулиев и Тихий занимались в тренажерном зале перед тренировкой основной команды. Когда команда пришла в тренажерный зал вместе с Гогниевым Гулиев и Тихий ещё не закончили все упражнения, что привело главного тренера «Химок» в ярость.

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Гогниев начал кричать на Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны. Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основа отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники Гогниева из-за того, что главный тренер не захотел проводить её.

Отмечается, что вместо тренировки наставник отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы снова обсудить произошедшее. В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности «Химок» он не перерос в драку.

Это уже не первый инцидент между Гогниевым и Гулиевым. В январе 2023 года поступала информация о том, что на сборах в Турции 26-летний футболист выразил недовольство в связи с многочисленными замечаниями 41-летнего специалиста и предложил Гогниеву «выйти раз на раз».

Позже Гулиев выступил с опровержением данной информации.

В зимнее трансферное окно Гогниев принял решение расстаться с девятью футболистами «Химок», среди которых были голкипер Илья Лантратов, полузащитники Денис Глушаков и Илья Кухарчук. Игроки покинули команду на правах свободных агентов.

Гогниев возглавил «Химки» в сентябре 2022 года, сменив Николая Писарева. Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне под руководством Гогниева «Химки» провели 16 матчей во всех турнирах, в которых одержали 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

После 18 туров РПЛ «Химки» занимают 15-е место в таблице с 13 очками.