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47 минут назад

Сычев считает, что Дзюбы больше не будет в сборной России по футболу

Газета.Ruиещё 2

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев выразил уверенность в том, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин больше никогда не вызовет в состав национальной команды Артема Дзюбу.

Сычев высказался об участии Дзюбы в сборной России по футболу
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Думаю, в сборной Дзюбы больше не будет. Это бессмысленно. Если Валерий Георгиевич будет вызывать 35-летних футболистов, смысл тогда заявлять о новом поколении? История Дзюбы и сборной России закончена», — передает слова Сычева Sport24.

Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из «Спартака», Владимира Писарского из «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Стоит отметить, что он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.

Ранее главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего Артема Дзюбы.

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