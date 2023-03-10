Сычев высказался об участии Дзюбы в сборной России по футболу

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев выразил уверенность в том, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин больше никогда не вызовет в состав национальной команды Артема Дзюбу.

«Думаю, в сборной Дзюбы больше не будет. Это бессмысленно. Если Валерий Георгиевич будет вызывать 35-летних футболистов, смысл тогда заявлять о новом поколении? История Дзюбы и сборной России закончена», — передает слова Сычева Sport24.

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Стоит отметить, что он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.