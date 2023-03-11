"ПСЖ" обратился к фанатам после вылета из Лиги чемпионов

"Мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за вашу непоколебимую и столь ценную поддержку в Мюнхене. Семья "Пари Сен-Жермен" знает, как преодолевать трудности, знает, как восстанавливаться, знает, как оставаться единым целым, несмотря на возникающие препятствия. Вместе мы всегда сильнее. Мы должны смотреть в будущее, держа в уме главную цель клуба: выиграть чемпионат. Завоевание 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом, остается нашим приоритетом. Вместе мы строим будущее клуба", – приводит заявление клуба RMC Sport.