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1 час назад

"ПСЖ" обратился к фанатам после вылета из Лиги чемпионов

Газета.Ruиещё 2

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов. 8 марта парижане в гостях уступили мюнхенской "Баварии" (0:2) в матче 1/8 финала ЛЧ и по сумме двух встреч вылетели из турнира.

Болельщики ПСЖ у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: ReutersReuters

"Мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за вашу непоколебимую и столь ценную поддержку в Мюнхене. Семья "Пари Сен-Жермен" знает, как преодолевать трудности, знает, как восстанавливаться, знает, как оставаться единым целым, несмотря на возникающие препятствия. Вместе мы всегда сильнее. Мы должны смотреть в будущее, держа в уме главную цель клуба: выиграть чемпионат. Завоевание 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом, остается нашим приоритетом. Вместе мы строим будущее клуба", – приводит заявление клуба RMC Sport.

После 26-ти туров чемпионата Франции "ПСЖ" набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Идущий на втором месте "Марсель" отстает на восемь баллов. В ближайшем туре парижане в гостях сыграют с "Брестом". Встреча пройдет 11 марта.

Ранее президент махачкалинского "Легиона Динамо" Шамиль Лахиялов прокомментировал вылет "ПСЖ" из ЛЧ фразой "сколько ишака не наряжай, он никогда конем не станет".

Футбол,Шамиль Лахиялов,
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