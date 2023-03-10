Акинфеев и Дасаев вошли в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев включены в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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При создании рейтинга учитывались статистические данные федерации, начиная с 1987 года. Дасаев занял в топе 37-е место, набрав 57 баллов, а Акинфеев стал 47-м (47).

Лучшим голкипером в истории признан итальянец Джанлуиджи Буффон, который сейчас выступает за «Парму». Он набрал 357 баллов. Вторым стал бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс (260), а третьим — Мануэль Нойер, играющий за мюнхенскую «Баварию» и сборную Германии.

Напомним, что Нойер в конце 2022 года сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске после вылета Германии с чемпионата мира в Катаре. В настоящее время он проходит процесс восстановления. В этом сезоне он уже не выйдет на поле.

В своем недавнем интервью Нойер раскритиковал руководство клуба из-за увольнения тренера голкиперов Тони Тапаловича. Об отставке Тапаловича стало известно 24 января. Основной причиной увольнения специалиста, который работал в стане действующих чемпионов Германии с 2011 года, стал конфликт с главным тренером Юлианом Нагельсманом.