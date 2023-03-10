В ФНЛ заявили, что крымские клубы должны начать играть в ЧР со Второй лиги

Крымским футбольным клубам необходимо начать выступление в чемпионате России со Второй лиги по спортивному принципу. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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"Рабочая группа проделала большой объем работы по интеграции крымских клубов. Эта работа продолжается, мы получили документы от крымских клубов. Далее клубы будет ожидать процедура лицензирования", - сообщили в пресс-службе ФНЛ.

"Крымские клубы не могут попасть в Первую Лигу, не сыграв во Второй. Есть спортивный принцип", - подчеркнули в лиге.

10 марта глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил ТАСС, что крымские клубы направили необходимые документы для прохождения лицензирования, чтобы получить право на выступление в ФНЛ. По словам Бородкина, крымские клубы по уровню подошли к Первой лиге.

22 августа 2022 года президиум ФНЛ принял решение о создании экспертно-аналитической группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. В середине октября президент ФНЛ Наиль Измайлов посетил полуостров, где встретился с Бородкиным. В конце того же месяца губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24. В тот же день Измайлов заявил ТАСС, что возглавляемая им организация делает все для того, чтобы эти команды прошли лицензирование для участия в турнире в указанные сроки.