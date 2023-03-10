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41 минуту назад

«Это категорически неправильно!» Израильский агент — о бане российского футбола в мире

Чемпионат.com

Известный израильский агент Яков Гершензон высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Израильский агент поделился мнением о бане российского футбола в мире
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«Это совершенно неправильно. Категорически неправильно! Понятно, что спорт и политика тесно связаны — точно так же, как искусство и политика. Возьмите индивидуальные виды: человек посвящает всю жизнь спорту, а в итоге не может никуда поехать. Да и за футболистов обидно — кто знает, на сколько их отстранили от международных турниров? А если на 10 лет? Я внимательно слежу за чемпионатом России — что вам сказать? Он и был-то неважный, а сейчас — ещё хуже. Очень жалко», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате».

Футбол,Яков Гершензон,Олег Лысенко,
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